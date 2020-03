Porto di Gioia Tauro, Jole Santelli: “ok a completamento del gateway ferroviario dopo 20 anni di ritardi, è una giornata storica”

6 Marzo 2020 16:32

Santelli: “oggi è una giornata storica per gli investimenti e la crescita della Calabria. A due settimane dalla mia proclamazione porto a casa un grande risultato: il completamento del gateway ferroviario nel porto di Gioia Tauro”

“Oggi è una giornata storica per gli investimenti e la crescita della Calabria. A due settimane dalla mia proclamazione porto a casa un grande risultato: il completamento del gateway ferroviario nel porto di Gioia Tauro”. E’ quanto scrive in una nota Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. “Grazie a un lavoro sinergico – prosegue- con il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri, che ha visto coinvolti anche i vertici di RFI, Rete Ferroviaria Italiana e il Commissario dell’Autorità Portuale Andrea Agostinelli, questa tratta ferroviaria sarà ammodernata e consentirà il trasporto ferroviario da Gioia Tauro lungo la Penisola e verso i grandi mercati europei. Il porto diventerà, dunque, intermodale.

Avevo promesso un impegno serio in questo senso -aggiunge– in sole due settimane di intenso lavoro, ho recuperato un blocco che durava da vent’anni per una struttura costata fin qui20milioni di euro che rischiava di diventare un monumento allo spreco dovuta a una ventennale disputa giudiziaria su 4 km di raccordo ferroviario. Il blocco era dovuto ad una controversia tutta interna alla Regione. Abbiamo recuperato la proprietà da Corap, ex Asi, comunicato al MIT che avevamo svolto i “compiti a casa” e che eravamo in grado di far partire l’accordo con RFI, già pronta con gli investimenti. A breve sarò sulla tratta ad aprire il cantiere. Uno sblocco necessario perché la “porta sul Mediterraneo” oggi diventa “la porta dell’Europa”, conclude.

Porto di Gioia Tauro, Cannizzaro: “Jole Santelli in poche settimane ha ottenuto un risultato che aspettavamo da 20 anni, inizia nuova stagione di buona politica”



“Oggi è davvero una giornata storica per la Calabria: grazie all’impegno di Jole Santelli abbiamo ottenuto lo sblocco dell’iter per il completamento del piccolo tratto ferroviario che consentirà di realizzare il gatewey del porto di Gioia Tauro. Sono 4 chilometri per cui abbiamo dovuto aspettare 20 anni a causa delle lentezze, dei ritardi e delle inefficienze della macchina amministrativa regionale: è un risultato straordinario soprattutto se consideriamo che Jole Santelli è Presidente della Regione Calabria soltanto da poche settimane, e ha ottenuto questo risultato in pochissimo tempo, per giunta mentre affronta in modo egregio anche altre grandi emergenze“. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. “Grazie all’impegno concreto di Jole Santelli – prosegue il parlamentare reggino – oggi possiamo parlare di un risultato concreto dimostrando con i fatti che per la Regione Calabria è davvero iniziata una nuova stagione di buona politica, di risultati tangibili e di rilancio. Importante è stata l’interlocuzione che il governatore Santelli ha avuto con tutti i rappresentanti istituzionali interessati, compreso il vice ministro Cancelleri che appartiene a un altro partito ma è forza di Governo e con cui è riuscita ad avere un confronto proficuo, sbrogliando un nodo che era comunque regionale. E’ stata molto efficace anche la grande singeria ottenuta con il Comandante Andrea Agostinelli, Commissario straordinario del Porto di Gioia Tauro, con cui potremo intensificare l’interlocuzione per il futuro sviluppo dell’hub portuale su cui puntiamo moltissimo”, conclude Cannizzaro.

Tripodi (Fi): “il completamento del gateway ferroviario nel porto di Gioia Tauro è uno straordinario risultato”

“Il completame nto del gateway ferroviario nel porto di Gioia Tauro è uno straordinario risultato che la presidente Jole Santelli raggiunge dopo poche settimane dalla sua elezione, sbloccando un cantiere strategico per il futuro della Calabria. Grazie a questa opera, Gioia Tauro diventerà un porto intermodale, uno dei più importanti del continente, che consentirà il trasporto delle merci in tutta Europa. Il rilancio dell’economia calabrese è partito in modo concreto, con uno scarto brevissimo tra l’enunciazione e i fatti. Esprimo soddisfazione per la determinazione e all’autorevolezza della presidente Santelli che e’ riuscita a mettere attorno ad un tavolo tutti i soggetti interessati al completamento della tratta ferroviaria, superando gli ostacoli burocratici che ne avevano impedito la realizzazione. E’ questa la strada maestra da seguire per la rinascita della nostra regione. Il centrodestra dimostra di avere cultura di governo rispettando gli impegni presi con gli elettori. Quella di oggi è veramente una giornata storica “. E’ quanto afferma in una nota Maria Tripodi, deputata e vice coordinatore di Forza Italia Calabria.

Caligiuri: “grazie a Santelli nuove prospettive per la Calabria”

“La Calabria che ci piace è la Calabria che agisce e risolve i problemi. Oggi è un giorno importantissimo per noi calabresi, perchè grazie al lavoro di Jole Santelli sarà completato il gateway ferroviario nel porto di Gioia Tauro. Una struttura per la quale sono stati investiti fino ad oggi 20 milioni di euro e che era bloccata da vent’anni. Da questo momento si apriranno nuove prospettive che consolideranno il rilancio del porto calabrese e di tutta la regione. Un presidente, che ad appena quindici giorni dalla sua proclamazione riesce a realizzare quello che in vent’anni non sono riusciti a fare gli altri amministratori, ci rende orgogliosi della nostra scelta e dimostra che la volontà e l’impegno di donne come Jole Santelli possono portare grandi risultati. La Calabria non poteva avere un presidente migliore di lei”. E’ quanto afferma in una nota la senatrice di Forza Italia Fulvia Caligiuri.

Porto di Gioia Tauro, Mangialavori: “con Santelli la Calabria si appresta a cambiare passo”

“In sole due settimane di governo, Jole Santelli è riuscita a realizzare un obiettivo atteso da venti anni, il completamento del gateway ferroviario. Se il buongiorno si vede dal mattino, vuol dire che per la Calabria è davvero iniziata una fase luminosa della sua storia”. Ad affermarlo è il senatore Giuseppe Mangialavori. “In molti – continua il parlamentare – avevano criticato la volontà della presidente calabrese di passare diversi giorni della settimana a Roma, in modo da rafforzare le interlocuzioni della Regione Calabria con i ministeri. Invece, a meno di un mese dal suo insediamento, e grazie al lavoro con il viceministro delle Infrastrutture e i vertici di Rfi, Santelli e’ riuscita a superare un blocco durato vent’anni e a creare le condizioni per gli investimenti a favore del gateway”. “E’ del tutto evidente – conclude Mangialavori – che, con Santelli in cabina di regia e con un centrodestra unito al suo fianco, la Calabria si appresta a cambiare definitivamente passo”.

Gioia Tauro, Vecchio: “bene lo sblocco amministrativo del gateway, l’opera parta al più presto”

“Esprimo vivo apprezzamento per l’annuncio, arrivato dalla presidente della Regione Calabria Jole Santelli, dello sblocco del procedimento per il completamento e l’ammodernamento del tratto che renderà pienamente operativo il gateway ferroviario di Gioia Tauro, come più volte sollecitato da Unindustria Calabria. Un risultato che va ascritto alla sensibilità della governatrice sul porto e all’azione sinergica con il Governo nazionale, RFI e l’autorità portuale” . Il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, commenta così le notizie arrivate dalla Cittadella di Germaneto. “Naturalmente, dopo tutto il tempo perso, è necessario che si proceda con estrema sollecitudine alla cantierizzazione delle opere perché per decenni la Calabria, così come l’intero Paese, è stata paralizzata dall’incapacità di tradurre in realtà infrastrutture indispensabili alla crescita dell’economia e del territorio. Al contempo – conclude Vecchio – è indispensabile intervenire con urgenza per definire il nuovo assetto gestionale del gateway che non può restare un corpo separato rispetto al terminal oggi ottimamente gestito da Til-Msc”.

