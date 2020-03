Porto di Gioia Tauro, Cannizzaro: “Jole Santelli in poche settimane ha ottenuto un risultato che aspettavamo da 20 anni, inizia nuova stagione di buona politica”

6 Marzo 2020 19:06

Cannizzaro: “oggi è davvero una giornata storica per la Calabria: grazie all’impegno di Jole Santelli abbiamo ottenuto lo sblocco dell’iter per il completamento del piccolo tratto ferroviario che consentirà di realizzare il gatewey del porto di Gioia Tauro”

“Oggi è davvero una giornata storica per la Calabria: grazie all’impegno di Jole Santelli abbiamo ottenuto lo sblocco dell’iter per il completamento del piccolo tratto ferroviario che consentirà di realizzare il gatewey del porto di Gioia Tauro. Sono 4 chilometri per cui abbiamo dovuto aspettare 20 anni a causa delle lentezze, dei ritardi e delle inefficienze della macchina amministrativa regionale: è un risultato straordinario soprattutto se consideriamo che Jole Santelli è Presidente della Regione Calabria soltanto da poche settimane, e ha ottenuto questo risultato in pochissimo tempo, per giunta mentre affronta in modo egregio anche altre grandi emergenze”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

“Grazie all’impegno concreto di Jole Santelli – prosegue il parlamentare reggino – oggi possiamo parlare di un risultato concreto dimostrando con i fatti che per la Regione Calabria è davvero iniziata una nuova stagione di buona politica, di risultati tangibili e di rilancio. Importante è stata l’interlocuzione che il governatore Santelli ha avuto con tutti i rappresentanti istituzionali interessati, compreso il vice ministro Cancelleri che appartiene a un altro partito ma è forza di Governo e con cui è riuscita ad avere un confronto proficuo, sbrogliando un nodo che era comunque regionale. E’ stata molto efficace anche la grande singeria ottenuta con il Comandante Andrea Agostinelli, Commissario straordinario del Porto di Gioia Tauro, con cui potremo intensificare l’interlocuzione per il futuro sviluppo dell’hub portuale su cui puntiamo moltissimo”, conclude Cannizzaro.

