Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, cittadini in piazza contro il Porta a Porta: “Siamo stanchi” [FOTO e VIDEO]

1 Marzo 2020 12:37

I cittadini di Reggio Calabria tornano in piazza per manifestare contro il disastro del sistema di raccolta porta a porta

I cittadini di Reggio Calabria stamattina sono tornati in piazza contro il disastro della raccolta porta a porta. L’appuntamento di oggi a Piazza Italia è il secondo sit in organizzato dal Comitato Spontaneo “No porta a porta” insieme all’Associazione Circolo VitAmbiente di Reggio Calabria. Gli organizzatori hanno incontrato la cittadinanza per fare il punto sulle iniziative intraprese finora, a fronte dell’emergenza rifiuti in cui è piombata Reggio Calabria. Alla manifestazione hanno preso parte diverse associazioni tra cui: il “Circolo Vitambiente di Reggio Calabria”, l’associazione culturale “Sbarre per sempre” ed il “Comitato permanente Vallata Gallico”. A Reggio Calabria l’attenzione sulla grave emergenza rifiuti ancora in corso resta alta. L’obiettivo del Comitato No porta a porta, unitamente al Circolo VitAmbiente di Reggio Calabria, è quello di definire un progetto a breve termine che possa apportare concrete e definitive soluzioni alle attuali criticità ambientali. Nella gallary a corredo in alto, tutte le immagini del sit-in di stamattina.

