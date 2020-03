Anche il governatore del Piemonte Cirio positivo al Coronavirus: “ma sto bene”

8 Marzo 2020 15:36

Dopo Nicola Zingaretti, un altro governatore è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio aveva fatto a scopo precauzionale il tampone insieme con altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi: “le sue condizioni di salute sono buone e il presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia” annuncia una nota di piazza Castello”. Ciro afferma: “vivo isolato in una parte della mia casa, ma sto bene e non ho sintomi. Questa cosa non mi distoglie dalle mie responsabilità, dal governo regione. Continuerò a fare il lavoro fatto in questi giorni . Il virus non mi ha fermato, non mi ha tolto la voglia di combattere per il mio Piemonte, per l’interesse dei piemontesi. Ci sono e sono operativo, con impegno e determinazione. Sono un pò preoccupato, ma con serenità: tutti insieme ce la possiamo fare”.

