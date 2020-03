Picerno-Reggina, la probabile formazione amaranto: confermato Rivas, ballottaggio davanti alla difesa

7 Marzo 2020 16:17

Picerno-Reggina, la probabile formazione amaranto: le scelte di mister Toscano e i ballottaggi in vista della gara valida per la 30ª giornata

Picerno-Reggina, probabile formazione – A dimostrazione che la sconfitta col Monopoli è stato soltanto un incidente di percorso. La Reggina è concentrata verso l’obiettivo promozione, in trasferta contro il Picerno mira a tornare alla vittoria. Il tecnico Domenico Toscano ha preparato al meglio la sfida di domani, quando dovrà rinunciare al capitano De Rose. La notizia positiva invece arriva dall’infermeria, svuotata quasi del tutto: a parte il lungodegente Bresciani (ritorno previsto a fine mese), a Potenza sarà presente tutta la rosa amaranto. Rientrano le certezze Loiacono e Rossi, stanno molto meglio sia Corazza che Reginaldo.

Reggina, torna la difesa titolare. Il dubbio è a centrocampo

Il momento di emergenza è stato superato, la porta di Guarna sarà difesa da un trio affidabile. Saranno Loiacono e Rossi, ai fianchi di Gasparetto, a formare il pacchetto arretrato. L’esperto centrale è favorito su Bertoncini, che solo in settimana ha recuperato da qualche guaio fisico. Sulle fasce sono confermati Garufo e Rubin (in netto vantaggio su Rolando), mentre al centro Bianchi è l’unico del posto da titolare. L’assenza di De Rose obbliga mister Toscano a fare delle scelte: nell’unico precedente in cui il capitano calabrese è mancato per squalifica (Catania-Reggina), è stato Nielsen ad essere utilizzato al suo posto. E’ questo l’unico motivo per cui il danese parte leggermente avanti rispetto a Sounas, ma le probabilità di vederlo in campo dal 1′ sono praticamente pari a quelle del calciatore scandinavo.

Picerno-Reggina, per gli amaranto solo conferme in attacco

Non ci dovrebbero essere sorprese nel reparto offensivo. Bellomo appare nettamente favorito a De Francesco, spesso utilizzato nella seconda frazione di gioco. In avanti sarà ovviamente confermato Rivas, che è tra i calciatori più in forma del momento: come successo con la Paganese, l’honduregno alternerà molto la sua posizione con il trequartista barese e svarierà in tutte le zone d’attacco. Di punta ovviamente Denis, che farà da punto di riferimento al centro. Reginaldo e Corazza partiranno dalla panchina, sono stati in dubbio sino alla fine e quindi saranno al massimo rischiati nella ripresa in caso di necessità.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Garufo, Nielsen, Bianchi, Rubin; Bellomo; Rivas, Denis.

Valuta questo articolo