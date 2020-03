Picerno-Reggina 0-2, le pagelle di StrettoWeb: Paolucci volpone, i cambi danno la scossa

8 Marzo 2020 17:00

Picerno-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – E’ appena terminata la partita tra i lucani di Giacomarro e i calabresi di Toscano

Picerno-Reggina, le pagelle di StrettoWeb – Torna alla vittoria la squadra amaranto. Nel deserto di Potenza, Loiacono e compagni battono il Picerno per 0-2 con le reti di Paolucci e Sarao. Per entrambi, prima rete stagionale. Queste le pagelle della nostra redazione.

Guarna 6 – Non rischia praticamente nulla.

Loiacono 6 – Attento e ordinato.

Gasparetto 5.5 – Stranamente insufficiente, e fa notizia. Molto nervoso, impreciso e sempre in ritardo, va in difficoltà con Santaniello, che lo anticipa spesso. Ammonito, rischia il secondo giallo. Toscano lo toglie saggiamente.

Rossi 6 – Come Loiacono, gara tranquilla.

Garufo 6.5 – Nel primo tempo il Picerno sfonda molto dal suo lato, forse ha qualche responsabilità. Ma nel finale recupera tantissimi palloni preziosi, come quello da cui parte l’azione del raddoppio.

Nielsen 6.5 – Un passo avanti importante rispetto a domenica scorsa. Il Picerno non fa pressione, lui ha libertà di prendersi il centrocampo per mano e gestire. Tocca un’infinità di palloni e mette ordine.

Bianchi 6.5 – Prestazione positiva suggellata dall’assist a Sarao per il raddoppio.

Liotti 6 – Né infamia né lode, spinge poco ma rischia altrettanto poco. Sufficienza.

Paolucci 7 – L’uomo più sfortunato del mondo: potrebbe giocare in qualsiasi squadra del girone, ma in questa Reggina non riesce a trovare spazio. Ma, così come sfortunato, è anche furbo. Gioca poco, ma quando lo fa lascia il segno. Contro la Viterbese si guadagna il rigore, oggi segna. Ed entra in quasi tutte le azioni amaranto.

Rivas 7 – Molti meriti del gol del vantaggio sono suoi. Imbucata geniale in area e pallone in mezzo per Paolucci. Sfiora il raddoppio.

Denis 6 – Tanto lavoro di sponda, riceve il pallone spalle alla porta e allarga il gioco. Pochi pericoli.

54′ Blondett 6.5 – Ingresso importante.

64′ Bellomo 6.5 – Dà la scossa in fase offensiva.

73′ Rolando 6 – Fa quello che doveva.

73′ De Francesco 6 – Mette ordine.

73′ Sarao 7 – Primo gol in maglia amaranto anche per lui.

