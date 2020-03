Picerno-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: c’è Liotti, sorpresa dietro le punte

8 Marzo 2020 14:49

Picerno-Reggina LIVE, si gioca il match della 30ª giornata del campionato di Serie C Girone C 2019/2020: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Picerno-Reggina LIVE – Spettacolo insolito allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Si gioca a porte chiuse il match tra Picerno e Reggina. Le due formazioni dovranno abituarsi a questo tipo di situazione che, come imposto dal governo italiano, durerà almeno fino al 3 aprile. I padroni di casa sono in piena lotta per uscire dalla zona play-out, cercano punti vitali per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. Obiettivo totalmente opposto per la formazione amaranto, in testa solitaria al girone meridionale e concentrata per tornare alla vittoria dopo lo schiaffo subito dal Monopoli. Gli uomini del tecnico Toscano sono chiamati a rialzare subito la china per mantenere il distacco dal Bari. Le previsioni dunque annunciano una partita dalle mille emozioni, segui su StrettoWeb la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Picerno-Reggina, le formazioni ufficiali

La Reggina ritrova la difesa titolare, ma per Toscano c’è una novità sulla trequarti: dietro Rivas e Denis dal 1′ gioca Paolucci. In campo anche Liotti, che ha superato il ballottaggio con Rubin. Non siede neanche in panchina Corazza. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

AZ Picerno (3-5-2): Pane; Fontana, Ferrani, Lorenzini; Melli, Kosovan, Vrdoljak, Romizi, Guerra; Esposito, Santaniello. A disposizione: Cavagnaro, Mancini, Vanacore, Ripa, Ruggieri, Donnarurmma, Nappello, Cecconi, Priola, Brumat, Squillace. Allenatore: Giacomarro.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Garufo, Bianchi, Nielsen, Liotti; Paolucci; Denis, Rivas. A disposizione: Farroni, Blondett, Marchi, Rolando, Rubin, De Francesco, Mastour, Sounas, Bellomo, Doumbia, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce

Assistenti: Gianluca D’Elia e Andrea Niedda di Ozieri.

