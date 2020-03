Picerno-Reggina, i convocati di Toscano: rientri in difesa e attacco, si svuota l’infermeria

7 Marzo 2020 15:08

Picerno-Reggina, gara valida per la 30ª giornata del campionato di Serie C Girone C 2019/2020: mister Toscano ha diramato la lista dei convocati

Convocati Picerno-Reggina – Mettere alle spalle la sconfitta col Monopoli e riprendere la marcia verso la promozione. E’ questo l’obiettivo della Reggina, che domenica sarà impegnata nella trasferta di Potenza contro il Picerno. Al termine del campionato mancano ancora nove partite e il distacco di sette punti dal Bari va mantenuto a tutti i costi per affrontare una finale di stagione più tranquillo e festeggiare al più presto il primo posto matematico. Per la sfida sono recuperati Loiacono, Rossi e De Francesco, buone notizie anche da Reginaldo, Corazza e Bertoncini mentre non ce la fa a recuperare Bresciani, oltre allo squalificato De Rose. Di seguito la lista dei convocati diramata dal tecnico Mimmo Toscano in virtù del match di domani:

Portieri: Farroni, Geria, Guarna.

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin.

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas, Sounas.

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Doumbia, Denis, Reginaldo, Sarao.

