Picerno-Reggina, l’allenatore Giacomarro: “porte chiuse? Per noi cambia poco, amaranto penalizzati”

6 Marzo 2020 11:20

Picerno-Reggina, si avvicina la partita di campionato che si giocherà a porte chiuse, le dichiarazioni dell’allenatore di casa

La Reggina ha intenzione di riscattare la sconfitta contro il Monopoli, trasferta contro il Picerno per riprendere la marcia promozione. Durante la trasmissione ‘Buongiorno Reggina’ intervista con l’allenatore dei padroni di casa Domenico Giacomarro: “nella gara d’andata siamo partiti bene con l’occasione anche per il raddoppio, poi la forza della Reggina è uscita fuori, il punteggio è stato un pò esagerato. Gli amaranto sono veramente forti ed in testa meritatamente. La Reggina mi aveva fatto una grande impressione, gli attaccanti stavano attraversando un momento di forma importante, ma in tutti i reparti è forte. Kosovan è un buon calciatore, si sta mettendo in luce. Non molla mai e mi sta portando soddisfazioni”.

SUL CORONAVIRUS E LE PORTE CHIUSE – “Cambia poco per noi, solitamente abbiamo 300 spettatori. Per la Reggina incide invece tantissimo sia dal punto di vista economico che di motivazioni della squadra. Adesso c’è questo problema che dobbiamo accettare. Bisognava prendere prima i provvedimenti, rimane il rammarico. Accattiamo comunque quanto deciso. Noi dobbiamo fare la partita perfetta. La Reggina non è quella dell’andata, al momento ha qualche problemino, dobbiamo cercare di approfittare degli errori, anche un pareggio può essere utile”.

SULL’OBIETTIVO – “Bisogna arrivare il prima possibile alla salvezza e programmare il futuro. Siamo fiduciosi, abbiamo comunque un calendario difficile e bisogna fare punti, anche i pareggi possono essere importanti”.

