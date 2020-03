Picerno-Reggina 0-1 LIVE: i lucani sfiorano il pareggio

8 Marzo 2020 15:39

Picerno-Reggina LIVE, si gioca il match della 30ª giornata del campionato di Serie C Girone C 2019/2020: formazioni ufficiali, risultato, cronaca in diretta della partita

Picerno-Reggina LIVE – Spettacolo insolito allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza. Si gioca a porte chiuse il match tra Picerno e Reggina. Le due formazioni dovranno abituarsi a questo tipo di situazione che, come imposto dal governo italiano, durerà almeno fino al 3 aprile. I padroni di casa sono in piena lotta per uscire dalla zona play-out, cercano punti vitali per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. Obiettivo totalmente opposto per la formazione amaranto, in testa solitaria al girone meridionale e concentrata per tornare alla vittoria dopo lo schiaffo subito dal Monopoli. Gli uomini del tecnico Toscano sono chiamati a rialzare subito la china per mantenere il distacco dal Bari. Le previsioni dunque annunciano una partita dalle mille emozioni, segui su StrettoWeb la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

42′ Buon cross di Nielsen sul secondo palo, dove trova Rivas. L’incornata finisce di poco larga, si rivede finalmente la Reggina.

41′ Santaniello prova l’eurogol con un tiro in semi-rovesciata: Guarna para centralmente.

40′ Deve stare attento Rivas. Il classe ’98 ha colpito la sfera con la mano, è già ammonito. Il Picerno lo fa notare all’arbitro, che non estrae il doppio giallo perché l’intervento non è volontario.

37′ Rischia ancora la Reggina, il sinistro al limite di Kosovan sfiora il palo alla sinistra del portiere calabrese.

34′ Gol annullato al Picerno per fuorigioco: Santaniello era in posizione irregolare al momento del cross di Lorenzini, il suo colpo di testa aveva battuto Guarna.

31′ Ancora Paolucci a far tremare Pane. Il tiro da lontano è indirizzato in porta, l’estremo difensore si impegna per smanacciare lateralmente.

29′ Ammonito Rivas per un intervento in netto ritardo su Lorenzini. Non è producente in questo caso il pressing dell’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

28′ L’arbitro redarguisce Toscano, l’invito è a moderare le proteste.

16′ Prova a blindare il risulato la squadra ospite, ancora Rivas pericoloso. Questa volta Pane devia in angolo.

9′ Arriva subito la risposta del Picerno: insidioso il calcio di punizione battuto da Vrdoljak, nessun compagno riesce a spingere la palla in rete.

7′ GOOOOOL DELLA REGGINA!!!!!! PAOLUCCI IN GOL SUBITO, FREDDATO IL PICERNO! L’azione è partita sulla sinistra dove Nielsen e bravo a trovare Rivas. L’honduregno scappa ad un difensore, mette al centro per Paolucci che insacca di prima. E’ 0-1 adesso il risultato

4′ Buon cross di Rivas, il difensore anticipa Denis e spazza lontano. Buona però la partenza degli amaranto.

1′ Partita cominciata! E’ il Picerno a muovere per primo la sfera. Lucani in completo rossoblu, Reggina in divisa bianca e inserti amaranto.

Le squadre hanno terminato il riscaldamento, tra pochi minuti entreranno in campo per dare inizio alla sfida della 30ª giornata!

Picerno-Reggina, le formazioni ufficiali

La Reggina ritrova la difesa titolare, ma per Toscano c’è una novità sulla trequarti: dietro Rivas e Denis dal 1′ gioca Paolucci. In campo anche Liotti, che ha superato il ballottaggio con Rubin. Non siede neanche in panchina Corazza. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

AZ Picerno (3-5-2): Pane; Fontana, Ferrani, Lorenzini; Melli, Kosovan, Vrdoljak, Romizi, Guerra; Esposito, Santaniello. A disposizione: Cavagnaro, Mancini, Vanacore, Ripa, Ruggieri, Donnarurmma, Nappello, Cecconi, Priola, Brumat, Squillace. Allenatore: Giacomarro.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Garufo, Bianchi, Nielsen, Liotti; Paolucci; Denis, Rivas. A disposizione: Farroni, Blondett, Marchi, Rolando, Rubin, De Francesco, Mastour, Sounas, Bellomo, Doumbia, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce

Assistenti: Gianluca D’Elia e Andrea Niedda di Ozieri.

