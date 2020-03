Approvato il Piano del fabbisogno del personale dell’ASP di Reggio Calabria

24 Marzo 2020 13:12

La Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha provveduto ad approvare il Piano del fabbisogno del personale dell’ASP

“Con decreto n. 69 del il 23 marzo scorso firmato dal Generale Dott. Saverio Cotticelli Commissario ad acta e dalla Drssa Maria Crocco Sub-Commissario, la Struttura Commissariale ha preso atto della deliberazione della Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria n. 125 del 28 febbraio 2020 con la quale si è provveduto ad approvare il Piano del fabbisogno del personale dell’ASP di Reggio Calabria”, è quanto scrive in una nota la Commissione Straordinaria Meloni, Ippolito, Giordano. “Al contempo, l’Azienda è stata autorizzata a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di cui al piano assunzionale 2020 e 2021. Si vuole richiamare la fondamentale importanza dell’atto che consente, per la prima volta dopo tanti anni, di programmare le assunzioni autorizzate e costituisce, pertanto una vera e propria pietra miliare sulla quale costruire il futuro dell’Azienda. La Commissione Straordinaria intende, pertanto, rendere un particolare ringraziamento al Commissario ad acta per il piano di Rientro per la Regione Calabria ed al Sub- Commissario per la particolare cura e celerità prestata nell’esame del provvedimento. Da ultimo e, non per ultimo, la Commissione rivolge un plauso a quanti nella struttura hanno incessantemente e instancabilmente lavorato per la definizione del complesso procedimento, con un particolare e sentito ringraziamento al Direttore Amministrativo, Drssa Daniela Costantino”, concludono.

Valuta questo articolo