Messina, l’Associazione Consumatori: “Prorogare il passaggio ad Atm Spa e sospendere le procedure concorsuali”

L’Associazione Consumatori scrive al Comune di Messina e ad Atm

L’Associazione di Consumatori di Messina, Organo periferico dell’Unione Nazionale Consumato chiede la sospensione delle procedure concorsuali e la proroga del passaggio di Atm alla Azienda Trasporti Messina Spa. Ecco di seguito la lettera del presidente e avvocato Mario Intilisano, inviata ad Atm e al Comune di Messina

“Questa associazione, ha fra i propri fini statutari di rappresentare e tutelare indistintamente gli interessi di tutti i consumatori, intesi anche come utenti di servizi pubblici e privati, difendendo -se del caso anche dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa e negli organismi internazionali – i loro diritti civili e assistendoli nei loro rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati nonché di utilizzare, nell’interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per, il perseguimento degli scopi statutari.

Orbene questa associazione il 16 Marzo 2020 ha notificato impugnazione al Tar Sicilia Catania della delibera di Consiglio Comunale n° 625 del 30.12.2019 di approvazione dello schema di Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Locale in quanto adottata in violazione della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n° 154/2019 e in quanto mancante della Carta di Qualità dei Servizi.

Nella giornata di ieri si è appreso che il Contratto di Servizio è stato sottoscritto il 12.02.2020 e che la Azienda Trasporti Messina Spa ha bandito una procedura concorsuale per 70 apprendisti (autisti) e nella data odierna che è stata anche bandita una selezione per titoli e colloquio per la copertura di un posto di Dirigente Tecnico e Direttore di Esercizio della Tranvia dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A.

Peraltro nella giornata di ieri è entrato in vigore il DL 17 Marzo 2020 n° 18 che all’art. 83 comma 5 ha sospeso per 60 giorni le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (ad eccezioni di quelle in cui la valutazione dei candidati sia effettuata in via telematica) e quindi non sarà possibile esperire dette selezioni.

Va anche considerato (e sul punto si chiede anche intervento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti) che il Comune con delibera di Gm 781 del 04.12.2019 ha approvato un nuovo piano tariffario per il Trasporto Pubblico e la Ztl, ma tale deliberato (dei cui documenti posti a base si è effettuata apposita richiesta di accesso civico) non appare in alcun modo conforme al noto principio del price cup di cui all’articolo 18 comma 2 lettera g del D.Lgs 19.11.1997 n° 422 e dell’articolo 2 della legge 14.11.1995 n° 481.

Si consideri che, attualmente, tutte le rivendite di titoli di viaggio sono chiuse o sfornite di biglietti e di gratta e sosta, si determinerà un serio problema di accaparramento dei biglietti alla data di passaggio fissata al 01.04.2020, essendo perlatro anche sospesa la vendita sui bus.

Peraltro, a parte l’impossibilità di sostituire i vecchi titoli di viaggio (abbonamenti, tessere, ecc) per la chiusura al pubblico degli uffici Atm, si determinerà per i disagi dell’emergenza Coronavirus una seria ed oggettiva impossibilità di ipotizzare un passaggio del gestore del servizio di trasporto pubblico alla data del 01.04.2020 (compresa nel blocco di circolazione di cui al Dpcm 11 Marzo 2020).

Orbene stante quanto sopra,

nella considerazione che questa associazione intende tutelare (anche) la salute degli utenti del trasporto pubblico ed evitare in alcun modo qualsiasi turbamento di tipo economico, sociale derivante da un cambiamento sostanziale del gestore del trasporto pubblico locale

Si chiede

a)che sia disposta, senza indugio, ed immediatamente la proroga del passaggio dalla Azienda Trasporti alla Azienda Trasporti Messina Spa al 1 Agosto 2020 ovvero al 1 Settembre 2020; b)che nelle more si provveda anche in modalità telematiche (video conferenza, call conference, ecc.) a redigere d’intesa con le associazioni dei consumatori, il vecchio ed il nuovo gestore la Carta di Qualità del Servizio, da allegare al contratto di Servizio in essere, prima della data di passaggio; c)che si provveda altresì a disciplinare sempre d’intesa con le associazioni dei consumatori le modalità di sostituzione dei vecchi titoli di viaggio, degli abbonamenti e dei gratta e sosta, possibilmente garantendo la capillarità dei punti di sostituzione e la sostituzione con il rapporto 1-1; d)che si provveda a rivedere in ossequio al principio del price cup (di cui all’articolo 18 comma 2 lettera g del D.Lgs 19.11.1997 n° 422 e dell’articolo 2 della legge 14.11.1995 n° 481) la modifica tariffaria effettuata al fine di evitare l’annullamento da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e l’applicazione di sanzioni sempre da parte della medesima Autorità; e)che si provveda a sospendere tutte le procedure concorsuali bandite in ossequio al disposto di cui all’art. 83 comma 5 del DL 17.03.2020 n° 18;“.

Distinti saluti

Il Presidente

Avv. Mario Intilisano

