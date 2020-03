Coronavirus, Pasqua a porte chiuse in Vaticano: i riti della Settimana Santa si svolgeranno in streaming

15 Marzo 2020 11:08

Coronavirus, per i riti della Settimana Santa la Casa Pontificia resterà chiusa ai fedeli. Udienze e Angelus in streaming

Pasqua a porte chiuse in Vaticano. Per i riti della Settimana Santa la Casa Pontificia resterà chiusa ai fedeli provenienti dall’esterno. È quanto si legge sul sito della Prefettura della Santa Sede: “a motivo dell’attuale emergenza sanitaria internazionale, tutte le Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa si svolgeranno senza la presenza fisica di fedeli“. Fino al 12 aprile le udienze generali del Papa e le recite dell’Angelus “saranno fruibili in diretta streaming sul sito ufficiale di Vatican News” e attraverso i consueti canali di diffusione delle immagini in mondovisione.

