Coronavirus, il Policlinico di Messina attiva il servizio informazioni per i parenti dei pazienti affetti da Covid-19

22 Marzo 2020 17:08

Servizio informazioni per parenti dei pazienti Covid-19 ricoverati al Policlinico di Messina

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina comunica di avere attivato un servizio di informazioni a disposizione esclusivamente dei parenti dei ricoverati per coronavirus.

Coloro i quali hanno necessità di avere notizie dei propri cari, dovranno scaricare un apposito modulo disponibile sul sito www.polime.it e, dopo averlo compilato, inviarlo alla mail direzione.aziendale@polime.it inserendo come oggetto della mail “Servizio informazioni pazienti Covid”.

Saranno registrati, così, in un apposito database e quotidianamente riceveranno informazioni dal personale medico.

Per ciascun paziente verrà accreditato un unico parente.

