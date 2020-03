Furgone coi freni guasti semina il panico sulla Palermo-Sciacca: 5 feriti

5 Marzo 2020 20:52

Panico sulla Palermo-Sciacca: ambulante perde il controllo del mezzo, carabinieri lo inseguono e lo bloccano

Panico nel pomeriggio sulla Palermo-Sciacca. Un venditore ambulante di 33 anni ha perso il controllo del furgone su cui viaggiava per un guasto ai freni. Il mezzo ha percorso circa tre chilometri danneggiando altre cinque vetture. Ad arrestare la marcia del mezzo è stata una gazzella dei carabinieri, che è riuscita a sorpassare il camion e a bloccarlo. I Tre feriti in codice giallo e due in codice rosso, sono stati soccorsi e condotti all’ospedale Ingrassia e al Civico di Palermo. L’incidente è avvenuto in direzione del capoluogo siciliano, nei pressi del carcere Pagliarelli. Sull’episodio indagano i carabinieri.

