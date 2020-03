La Città di Palmi ha inteso aderire alla campagna #DistantiMaUniti

20 Marzo 2020 19:00

Anche la Città di Palmi attraverso il suo Presidente del Consiglio nonché vice Coordinatore ANCI Giovani Calabria Salvatore Celi, ha inteso aderire alla campagna #DistantiMaUniti, promossa dal Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora. L’ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni italiani, ha sposato l’iniziativa attraverso Publica, la scuola per giovani amministratori di cui ha fatto parte il Presidente Celi lo scorso anno. I giovani amministratori d’Italia hanno deciso di “vestirsi” col tricolore per lanciare un messaggio alle loro comunità. Dichiara Celi: “Con altri Giovani amministratori dell’ANCI, provenienti da tutta Italia ed indipendentemente dall’appartenenza partitica, abbiamo deciso di aderire alla campagna #DistantiMaUniti promossa dal Ministro per le politiche giovanili Spadafora e di lanciare un messaggio di speranza e di ringraziamento alle nostre comunità e a tutti gli italiani che rispettano le regole. La nostra nazione sta attraversando il momento più difficile dal dopoguerra ad oggi, ma sono convinto che seguendo le indicazioni del Governo e le ordinanze dei Sindaci possiamo superare questo periodo buio. Un sentito ringraziamento va ai medici, agli infermieri ed alle Forze dell’ordine, impegnati in prima linea in questa battaglia contro un nemico invisibile e agli operatori economici e di pubblica utilità che in questo momento stanno continuando a lavorare nonostante il periodo. Sosteniamoli rispettando le regole: restiamo a casa e anche se distanti, uniti ce la faremo.”

