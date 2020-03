Palermo: maxitruffa all’Ue, ecco i nomi degli arrestati

4 Marzo 2020 07:48

Palermo, 4 mar. (Adnkronos) – Funzionari regionali, imprenditori, un ex sindaco, e ancora ingegneri e avvocati. E’ lungo l’elenco di persone coinvolte nell’indagine della Guardia di Finanza di Palermo coordinata dalla Procura che oggi ha emesso 24 misure cautelari. In quattro sono finiti in carcere. Si tratta degli imprenditori di Belmonte Mezzagno, Giovanni Salvatore e Francesco Di Liberto, 41 e 44 anni, il primo amministratore unico della ‘Diliberto srl”, il secondo rappresentante legale della ‘General T.e.c soc.coop”; Filippo Cangialosi, 56 anni, ex funzionario dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Palermo, attualmente in servizio al Dipartimento dell’Agricoltura e dell’assessorato regionale all’Agricoltura; e Paolo Giarrusso, amministratore unico della ‘Meatech”.

Agli arresti domiciliari sono finite 12 persone. Si tratta dell’avvocato e imprenditore agricolo Giuseppe Guttadauro, 51 anni; Vincenzo Geluso, 49 anni, ex sindaco di San Cipirello, attualmente componente dell’Ufficio di gabinetto dell’assessore regionale all’Agricoltura; Antonino Cosimo D’Amico, 56 anni, già ispettore capo dell’Ipa di Palermo, attualmente dirigente del Dipartimento agricoltura dell’assessorato regionale all’Agricoltura; Ciro Maurizio Di Liberto, 47 anni, tecnico progettista della ‘Di Liberto srl”, fratello di Giovanni e Francesco; Nunzia Salvina Pipitone, 37 anni, coniuge di Giovanni Di Liberto, ritenuta una prestanome; Roberto Percivale, 61 anni, intermediario all’estero dei fratelli Di Liberto; Marco Iuculano, 49 anni, rappresentante legale della ‘Lpb soc. cop.”; Giovanni Calì, 62 anni, rappresentante della ‘Genertel T.e.c. soc. coop.”; Riccardo Puccio, 42 anni, e Francesco Sclafani, 71 anni, ingegneri di Marineo; Alessandro Mocciaro Li Destri, 47 anni, imprenditore agricolo; Giuseppe Taravella, 60 anni, già legale rappresentante del Consorzio agrario di Palermo, poi in servizio presso l’ispettorato dell’agricoltura.

In otto sono sottoposti all’obbligo di dimora, con firma in caserma. Si tratta di Lilli Napoli, 60 anni, e Maria Luisa Virga, dirigenti dell’Ipa di Palermo; Gaetano Ales, 53 anni funzionario dell’Ipa; Salvatore Picardo, 58 anni, responsabile dell’area 4 tecnica del Suap del Comune di San Cipirello; Ciro Spinella, 65 anni, agronomo di Marineo; Girolamo Lo Cascio, 49 anni, rappresentante legale della ‘General T.e.c. soc. coop.”; Alessandro Russo, 41 anni, tecnico progettista della ‘Di Liberto srl”; Maria Concetta Catalano, 62 anni, dirigente dell’Ufficio intercomunale dell’agricoltura ‘Basse Madonie”.

