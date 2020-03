Torna l’Ora Legale: ecco quando cambia l’orario [INFO e DETTAGLI]

11 Marzo 2020 19:05

Alle 02:00 del mattino dell’ultima Domenica di Marzo (notte tra il 28 e il 29 Marzo) entrerà in vigore l’ora legale

Ora Legale- Alle 02:00 del mattino dell’ultima Domenica di Marzo (notte tra il 28 e il 29 Marzo) entrerà in vigore l’ora legale. Conseguentemente nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 si dovranno spostare le lancette d’orologio, portandole dalle ore 02:00 del mattino alle ore 03:00 del mattino. Se “ repetita iuvant” al fine di fugare ogni possibile dubbio, nel mese di Marzo si passa quindi dall’ora solare a quella legale: lancette avanti di un’ora tra il 28 e il 29 Marzo 2020 e per una notte dormiremo tutti un’ora in meno; ovvero, alle due del mattino dell’ultima Domenica di Marzo, saranno direttamente le tre e torneremo ai mesi più soleggiati dell’anno. Sulla base delle Ore quando il Sole sorge e tramonta, con l’introduzione per legge dell’ora legale, è stato posto come obiettivo quello di ottenere un risparmio energetico in virtù del minore utilizzo dell’illuminazione elettrica in orari concomitanti con l’attività lavorativa di tantissime persone. L’ora legale durerà fino a domenica 25 ottobre, quando rientrerà in vigore l’ora solare. Infatti nella notte tra sabato 24 ottobre e domenica 25 Ottobre 2020 alle ore 03:00, vi sarà Il ritorno nuovamente all’ora solare.

Valuta questo articolo