Coronavirus, Fsi-Usae Sicilia: “Sottoporre il personale sanitario a rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio di ogni turno”

22 Marzo 2020 16:56

La proposta di Fsi-Usae Sicilia: con temperatura superiore ai 37,5 °C di effettuare il tampone ed esonerare l’operatore dal servizio

La Segreteria Regionale Fsi-Usae Sicilia Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei ha ritenuto fondamentale inviare una nota per chiedere in via cautelativa all’Assessore regionale della Salute Ruggero Razza di sottoporre il personale sanitario con sintomatologia febbrile superiore di 37,5° alla rilevazione della temperatura corporea prima dell’inizio di ogni turno di lavoro, e se quest’ultima dovesse risultare superiore a 37,5 °C di effettuare il tampone ed esonerare l’operatore dal servizio mantenendo la corresponsione economica.

Valuta questo articolo