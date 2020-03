“No entry nordisti”: in Calabria un bar vieta l’ingresso a chi proviene dal nord

8 Marzo 2020 13:45

Emergenza coronavirus, bar in Calabria vieta l’ingresso agli emigrati che in queste ore sono rientrati dal nord Italia: “Se stanno fuori è meglio, altrimenti siamo costretti a chiudere”

“No entry Nordisti, si a Fido”. È quanto si legge così il cartello all’entrata di un bar a Soveria Mannelli. Anche nella cittadina in provincia di Catanzaro, in queste si sta assistendo al rientro incontrollato di emigranti provenienti dal Nord Italia, a seguito delle ordinanze del governo. Il clima che si respira è di terrore, racconta ad Adnkronos/Labitalia Santo Cardamone, proprietario del bar in piazza dei Mille e ideatore del cartello. ”I nostri compaesani stanno rientrando dal Nord e girano liberamente per il Paese senza nessun controllo. Ho messo il cartello perché se stanno fuori dal bar è meglio, altrimenti siamo costretti a chiudere’‘, sottolinea. Anche perché ‘‘qui non è come al Nord, non abbiamo attrezzature sanitarie e se il contagio dilaga non ce la possiamo fare’‘. Il proprietario del bar quindi lancia un appello ai suoi concittadini: ”Problemi qui ne abbiamo già tanti, aiutateci a non crearne di nuovi con questo virus”.

Valuta questo articolo