Giunta Calabria: ieri l’insediamento ufficiale del vice presidente Nino Spirlì

19 Marzo 2020 11:50

Giunta Calabria: ieri pomeriggio c’è stato l’insediamento ufficiale dell’assessore e vice-presidente della Lega, Nino Spirlì

Ieri pomeriggio alle ore 18.00 c’è stato l’insediamento ufficiale dell’assessore e vice-presidente della Lega, Nino Spirlì. In presenza del responsabile federale agli enti locali per il centro-sud Walter Rauti ha incontrato la presidente Jole Santelli con la quale si è premurato di accertarsi della situazione sanitaria generale. Il primo pensiero del neo vice-presidente è quindi rivolto all’emergenza e fin da subito si inizierà a lavorare per i settori che competono ma in generale per l’intera popolazione calabrese affinché questa emergenza possa non divenire drammatica. A tal proposito il vicepresidente Nino Spirlì, Walter Rauti, i coordinatori della Lega giovanj e tutti gli eletti e coordinatori territoriali esprimono tutta la loro vicinanza al Segretario Regionale Cristian Invernizzi che sta vivendo in prima persona il dramma che sta attraversando la Lombardia e la sua cara Bergamo.

