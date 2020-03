Nicole Colombi atleta dell’anno dell’unvs di Bergamo

17 Marzo 2020 13:24

Nicole Colombi è stata premiata con il riconoscimento di Atleta dell’Anno, dalla sezione UNVS di Bergamo presieduta da Giovanni Togni

La marciatrice sulla distanza di 50 chilometri, Nicole Colombi è stata premiata con il riconoscimento di Atleta dell’Anno, dalla sezione UNVS di Bergamo presieduta da Giovanni Togni. Campionessa italiana in carica della specialità, la bergamasca di Scanzorosciate, ha preso parte lo scorso anno anche ai Campionati Mondiali. Nel corso della giornata è stato assegnato il Premio per la Carriera a Valerio Bettoni, ex presidente del Coni provinciale, e già presidente della provincia di Bergamo, nonchè promotore delle attività sportive della bergamasca.

