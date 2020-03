Freddo e maltempo in Calabria, copiosa nevicata in Sila: crolla la tenda per il triage da coronavirus a San Giovanni in Fiore

25 Marzo 2020 22:00

Freddo, maltempo e neve in Calabria: una copiosa nevicata fa crollare la tenda per il triage da coronavirus all’ospedale di San Giovanni in Fiore

Il maltempo che imperversa in Calabria sta provocando numerosi disagi. In Sila, in queste ore, la neve sta cadendo abbondante, tanto da far crollare la tenda per il triage allestita all’Ospedale di San Giovanni in Fiore. Per fortuna, al momento del cedimento non era presente nessun paziente all’interno. Nelle scorse ore è stato creato un nuovo spazio pre-triage all’interno del nosocomio. In merito al crollo della tenda è interventuto il Codacons. “E’ il segnale che qualcosa non funziona e si deve solo ad una fortunata combinazione se oggi non ci sono state conseguenze. Solo il caso ha evitato vittime. Ciò la dice lunga – è quanto afferma Francesco Di Lieto, portavoce del Codacons Calabria – sulle condizioni di sicurezza in cui è chiamato ad operare il personale sanitario in Calabria, ma è un segnale preoccupante su come viene gestita l’emergenza nella nostra regione. Non era certo un evento imprevedibile, ma da considerare quando si realizza una struttura ad oltre mille metri di altezza. Un cedimento che, quindi, non può essere considerato una tragica fatalità”. “Il Codacons – aggiunge- chiede che la Regione Calabria e, in particolare, i dirigenti Belcastro e Pallaria, chiamati dal Governatore a fronteggiare l’emergenza, vogliano chiarire chi si sia occupato di verificare la congruità del luogo ove è stata allocata la tenda nonché chi abbia verificato la sicurezza della struttura. La Protezione civile – conclude Di Lieto – deve fornire una spiegazione a quanto accaduto oggi ed assumere immediati provvedimenti affinché venga garantita, in maniera effettiva, la sicurezza dei lavoratori e dei pazienti. Altrimenti il rischio è che l’approssimazione possa far più danni del virus”.

