Neve in Calabria: in azione mezzi sgombraneve e spargisale [FOTO]

24 Marzo 2020 14:50

Neve in Calabria: mezzi sgombraneve e spargisale in azione per garantire la transitabilità in sicurezza delle strade

Uomini e mezzi Anas sono impegnati per garantire la transitabilità in sicurezza, lungo i tratti interessati dalle precipitazioni nevose che hanno interessato la scorsa notte i territori comunali in provincia di Vibo Valentia. Gli interventi hanno interessato, la ex statale 93 e la provinciale 110, passate in gestione ad Anas, tra i comuni di Serra San Bruno e Nardo di Pace. Inoltre, su richiesta del Sindaco di Nardo di Pace, la Squadra del nucleo di Vibo Valentia è intervenuta anche al km 53,000 in prossimità dello svincolo del comune di competenza della provincia di Reggio Calabria. Anas ricorda che è in vigore fino al 15 aprile 2020, l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Il dettaglio delle tratte interessate dal provvedimento è disponibile sul sito di Strade Anas. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148

