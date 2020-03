‘Ndrangheta, latitante arrestato a Reggio Calabria. Guerini: “straordinario l’impegno dei Carabinieri contro la criminalità”

13 Marzo 2020 11:00

Le parole del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini riguardo l’arresto di Cesare Antonio Cordì, esponente di spicco della ‘ndrangheta

“L’operazione di questa notte è frutto dello straordinario impegno che l’Arma dei Carabinieri, le Forze dell’Ordine e la Magistratura mettono in campo quotidianamente e a loro va il ringraziamento dello Stato“. Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini in una nota ha commentato l’arresto di Cesare Antonio Cordì, esponente di spicco della ‘ndrangheta, avvenuto la scorsa notte da parte dei Carabinieri dello Squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, con il supporto dell’Arma territoriale di Locri.”La lotta alla criminalità organizzata – ha aggiunto Guerini – non ha sosta. Per questo ringrazio gli uomini e le donne dell’Arma dei Carabinieri per il lavoro e i risultati ogni giorno raggiunti. Con l’occasione li voglio ringraziare anche per il supporto che stanno dando fin dal primo giorno alla popolazione nell’emergenza coronavirus che sta vivendo il Paese.”

Valuta questo articolo