‘Ndrangheta, un fiume di droga da Reggio Calabria a Messina: 19 arrestati tra le due sponde, sgominata la banda che distribuiva stupefacenti nella città peloritana [NOMI, VIDEO e DETTAGLI]

4 Marzo 2020 11:29

Messina: 19 arresti per traffico droga, sgominata una banda che distribuiva droga in città

Nel corso della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina su richiesta della Procura Distrettuale di Messina, nei confronti di 19 persone ritenute responsabili – a vario titolo – dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi, nonché reati contro il patrimonio.

L’indagine convenzionalmente denominata “Scipione” fu avviata dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Messina a seguito dell’attentato a colpi di fucile perpetrato da ignoti il 27 settembre 2016 nei confronti dei pregiudicati ALBARINO Angelo, MARCHESE Stefano e BRIGANDI’ Stellario, mentre si trovavano seduti ad un tavolino del “Café sur la ville” di viale Regina Margherita a Messina; gli approfondimenti eseguiti sulle vittime dell’azione di fuoco hanno fatto emergere come costoro fossero inseriti nel contesto del traffico di droga cittadino e hanno quindi consentito di delineare i contorni di un’associazione per delinquere dedita ad un florido traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, le indagini sul conto di Angelo ALBARINO, titolare di una paninoteca sita in via Cesare Battisti, hanno fatto emergere come questi e SELVAGGIO Giuseppe, poi divenuto collaboratore di giustizia, fossero i promotori di un più ampio gruppo criminale che si riforniva stabilmente di droga da elementi riconducibili alla cosca di ‘ndrangheta “Morabito-Bruzzaniti-Palamara” di Africo Nuovo (RC), che assicuravano la consegna a domicilio, su base settimanale, di carichi di cocaina e marijuana che venivano poi destinati alle principali piazze di spaccio della città di Messina.

L’individuazione dei fornitori calabresi, identificati nei fratelli Salvatore e Costantino FAVASULI e nel loro cugino MORABITO Giovanni[1] (quest’ultimo nipote del capo cosca Giuseppe MORABITO, inteso il “tiradritto”, esponente apicale della ‘ndrangheta ionico reggina) è stato possibile grazie al monitoraggio del locale dell’ALBARINO ove i predetti si recavano senza alcun preavviso telefonico per accordarsi di persona con l’ALBARINO per le consegne di narcotico e per i pagamenti da ricevere. Particolare il modus operandi utilizzato dagli indagati per sottrarsi alle possibili investigazioni, documentato dai Carabinieri nel corso dei servizi di osservazione presso il citato locale: quando i calabresi arrivavano al locale, entravano senza salutare l’ALBARINO come se non si conoscessero. Quest’ultimo li seguiva all’interno del locale solo alcuni minuti dopo il loro ingresso, una volta accertatosi che non vi fossero servizi di osservazione delle forze dell’ordine. All’interno del locale avvenivano quindi le trattative per la fornitura del narcorico.

La droga veniva quindi trasportata ogni settimana dalla Calabria a bordo di autovetture con doppi fondi; il trasporto era effettuato dai calabresi stessi, i quali garantendo la consegna a domicilio, pretendevano una maggiorazione sul prezzo di vendita di ogni carico. ALBARINO e SELVAGGIO curavano poi la successiva distribuzione del narcotico attraverso una rete di pusher, mentre i fornitori calabresi rifornivano anche altri gruppi di spacciatori messinesi facenti capo a SALVATORE Santo, deceduto nel 2019 in carcere, e a DUCA Alessandro, quest’ultimo in rapporti anche con il gruppo facente capo a SELVAGGIO ed ALBARINO.

Nel corso dell’attività investigativa sono state documentate le particolari modalità di occultamento dello stupefacente in Calabria: infatti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno ricostruito come i FAVASULI ed il MORABITO fossero soliti nascondere lo stupefacente seppellendolo nella sabbia dell’arenile di Africo Nuovo (RC), contrassegnando i punti ove era occultato il narcotico con degli appositi segnali; nell’aprile del 2017, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina e della locale Compagnia di Bianco riuscivano a individuare uno dei luoghi di occultamento del gruppo, recuperando 6 kg di marjuana, alcune dosi di cocaina ed un revolver calibro 44 completo di munizionamento, il tutto occultato in apposite buche nella sabbia.

Nel maggio del 2017, invece i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud furono costretti ad eseguire un rocambolesco inseguimento per sequestrare un carico di droga che era appena stato ceduto dall’organizzazione criminale indagata. La droga era trasportata a bordo di un’autovettura da PROTOPAPA Francesco e AGOSTINO NINONE Pasqualino, entrambi di Sant’Agata Militello e da un terzo uomo solo in un secondo momento identificato in BONTEMPO Sebastiano detto il “Uappo”, elemento apicale del gruppo mafioso tortoriciano dei “batanesi”; alla vista dei Carabinieri che volevano procedere a un controllo, i tre speronarono l’auto dei militari e tentarono la fuga a bordo dell’auto; dopo un inseguimento i militari riuscirono a bloccare l’auto in fuga e ad arrestare il PROTOPAPA e l’AGOSTINO NINONE, sequestrando 2,5 kg di marijuana, mentre il BONTEMPO riusciva a fuggire per le campagne sottraendosi all’arresto; il BONTEMPO verrà comunque identificato grazie alle indagini che in quel periodo il ROS stava facendo nei suoi confronti nell’ambito dell’indagine “Nebrodi”.

Il quadro delineato dalle investigazioni dei Carabinieri ha trovato successive conferme nelle dichiarazioni rese da MINARDI Giuseppe che ha confermato il rapporto tra il cugino ALBARINO Angelo e SELVAGGIO Giuseppe nell’ambito del traffico di stupefacenti ed i loro rapporti con i fornitori calabresi. Successivamente lo stesso SELVAGGIO Giuseppe, tratto in arresto nell’ambito di un’altra indagine per il reato di usura decideva di avviare un rapporto di collaborazione con la giustizia ammettendo il proprio coinvolgimento nel traffico di stupefacenti e confermando la collaborazione dei coindagati come appartenenti al gruppo di cui era a capo.

Le indagini hanno inoltre fatto emergere come il SELVAGGIO ed i suoi complici fossero anche attivi nel pianificare e progettare il compimento di furti in appartamento, individuando le potenziali vittime facoltose, controllandone gli spostamenti e studiandone le abitudini al fine di commettere i fruttuosi colpi. In particolare, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico di uno degli indagati risultato autore, unitamente ad un complice rimasto sconosciuto, di una rapina in abitazione commessa il 09.04.2016, in Torrenova (ME), ai danni di una donna 60enne che, nella circostanza, venne picchiata e legata ad una sedia e derubata di denaro contante e gioielli.

[1] MORABITO Giovanni è noto a Messina in quanto autore del tentato omicidio a colpi d’arma da fuoco ai danni della propria sorella, commesso a Messina il 24 marzo 2006, fatto per il quale è stato condannato in via definitiva.

I provvedimenti restrittivi in carcere sono stati eseguiti nei confronti dei sottonotati indagati:

Angelo ALBARINO, 45enne Giovanni BONANNO, 47enne Stellario BRIGANDÌ, 52enne Fortunato CALABRÒ, 42enne Santo CHIARA, 43enne Rinaldo CHIERICI, 49enne Roberto CIPRIANO, 53enne Giuseppe COCO, 43enne Alessandro DUCA, 42enne Costantino FAVASULI, 48enne Salvatore FAVASULI, 46enne Adriano FILETI, 50enne Stefano MARCHESE, 43enne Giampaolo MILAZZO, 49enne Giovanni MORABITO, 37enne Francesco SPADARO, 40enne Maria VISALLI, 42enne Marcello VISCUSO, 49enne Orazio FAMULARI, 45enne (arresti domiciliari)

Valuta questo articolo