Monopoli-Casertana, l’arbitro è di Lodi ma i calciatori non lo vogliono e lo fanno sostituire

8 Marzo 2020 19:48

Monopoli-Casertana di questo pomeriggio è stata diretta da un arbitro diverso da quello inizialmente designato: l’Aia, infatti, l’aveva scelto di Lodi

In un calcio a porte chiuse (per ora, a meno che non si prenda la strada della sospensione) per il Coronavirus, accade anche che un arbitro sia di Lodi e i calciatori non lo vogliano e ne chiedano la sostituzione. E’ successo per il match tra Monopoli e Casertana, che ha visto i campani vincere nel finale.

Il direttore di gara della sfida, infatti, è stato il signor Mario Vigile di Cosenza. Ma, come riferisce il Corriere della Sera, era in realtà stato designato Enrico Maggio ,proveniente – appunto – dalla sezione di Lodi, prima zona rossa istituita nel nostro paese per l’emergenza epidemica. La provenienza dell’arbitro ha destato preoccupazione nelle due squadre, che ne hanno chiesto la sostituzione. L’Aia ha eseguito, cambiando fischietto.

