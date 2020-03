Monopoli, accoglienza trionfale per la vittoria sulla Reggina: tifosi in delirio al rientro della squadra in città [VIDEO]

2 Marzo 2020 13:11

Grande festa a Monopoli per la vittoria contro la Reggina: in serata i tifosi hanno atteso il rientro della squadra e l’hanno accolta con cori e fumogeni

Grandissima impresa del Monopoli ieri allo stadio Granillo di Reggio Calabria. La squadra biancoverde ha battuto 0-2 la capolista Reggina e si conferma una delle squadre più forti del girone meridionale. Il momento magico della banda di mister Scienza continua e anche in città i propri tifosi ne sono orgogliosi. Vincere in trasferta contro gli amaranto è un risultato storico e pesante, considerando che neanche Bari e Ternana ci sono riusciti in questa stagione. A Monopoli dunque è esplosa la festa, con i sostenitori che hanno atteso il rientro della squadra sino in nottata. Esplosione di gioia all’arrivo del pullman e giocatori letteralmente presi d’assalto dai tantissimi presenti nonostante l’orario: sono stati lanciati cori e accesi fumogeni per festeggiare il grande sforzo di una compagine che inaspettatamente, ma con merito, sta lottando per le posizioni al vertice della classifica e ai play-off può senz’altro dire la sua contro avversarie di grande livello.

Valuta questo articolo