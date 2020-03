Milazzo, emergenza coronavirus: l’elenco delle attività commerciali che fanno servizio a domicilio

16 Marzo 2020 10:48

Coronavirus, ecco l’elenco aggiornato di tutte le attività commerciali di Milazzo che svolgono il servizio di consegna a domicilio

Riportiamo di seguito l’elenco delle attività commerciali che effettuano il servizio di consegna a domicilio nella città di Milazzo. Gli esercenti interessati possono far pervenire la loro disponibilità al seguente indirizzo mail:

autoisolamento@comune.milazzo.me.it

1) Supermercato SIGMA (tel. 0909022892) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20

La spesa minima dovrà essere di 30 euro. La consegna sarà gratis per gli anziani over 65 e per le donne in gravidanza. Negli altri casi il contributo sarà di euro 2,50

2) New trade market (tel, 0909297481 e 3883848330), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

La spesa minima dovrà essere di 30 euro. La consegna sarà gratis per gli anziani over 65 e per le donne in gravidanza. Negli altri casi il contributo sarà di euro 2,50

3) Panificio Furnari via col. Magistri 61 090 9284441

4) Macelleria Duca via Fulci angolo via palombaro

090 2148325

5 Viviamobio Alimentari Via Vittorio Veneto 17/19 090 9221702

6) Alimentari Giunta Rosanna Via San Marco 177

090-9210301

7) Malta Francesca Frutta 3475209293

8) Panificio ITALPANE via S. Giovanni 51 090 9224767

9) “L’arte bianca per passione” – panificio, via Madonna del Lume, 15 3423552816

10) La Luciese via col. Magistri alimentari 090 9286428

11) La Luciese via Ciantro alimentari 090 9284862

12) La Luciese via Risorgimento alimentari 090 9284057

13) La bottega dell’agronomo, via Risorgimento Generi Alimentari 3404023921

14) Pescheria Caravello via San Paolino 1 090 2136186

15) Pescheria Caravello piazzale Europa 11/12 090 9283627

16) Gitto Agricoltura biologica via Due Bagli 46 Frutta e Verdura Bio 3498782432

Valuta questo articolo