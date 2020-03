Milazzo, emergenza Coronavirus: 28 consiglieri propongono protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato 

6 Marzo 2020 11:44

28 consiglieri hanno proposto all’Amministrazione comunale di istituire un protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato della città al fine di dare un aiuto che vuole essere il più concreto e vicino possibile alle esigenze degli over 65 di Milazzo

Ventotto consiglieri comunali (Maria Magliarditi, Piraino Rosario, Alesci Francesco, Sindoni Mario, Capone Maurizio, Midili Giuseppe, Russo Lydia, Russo Franco, De Gaetano Francesco, Nastasi Gianfranco, Coppolino Franco Mario, Saraò Santino, Nanì Gaetano, Di Bella Giovanni, Quattrocchi Stefania, Magistri Simone, Cocuzza Valentina, Rizzo Franco, Foti Antonio, Formica Pietro, Bagli Massimo, Damiano Maisano, Andaloro Alessio, Italiano Antonino, Oliva Alessandro, Puliafito Luigi, Spinelli Fabrizio e Manna Carmela) dopo un confronto, avvenuto fuori dall’aula consiliare, sull’emergenza Coronavirus e sui rischi che potrebbero determinarsi anche dalle nostre parti, in particolare gli anziani, ai quali si consiglia di uscire di casa il meno possibile, hanno proposto all’Amministrazione comunale di istituire un protocollo d’intesa con le associazioni di volontariato della città al fine di dare un aiuto che vuole essere il più concreto e vicino possibile alle esigenze degli over 65 di Milazzo.

“Lo scopo – si afferma – è quello di dare un aiuto concreto alle persone anziane per alcune attività che richiedono di uscire di casa e magari percorrere tragitti a piedi non brevi oppure fare le code, ad esempio in farmacia o in posta per ritirare un pacco fermo, restando il fatto che per tematiche di natura sanitaria i cittadini dovranno rivolgersi ai medici di famiglia o agli altri riferimenti del servizio sanitario nazionale”.

