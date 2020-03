Coronavirus, Milano sembra una città fantasma: strade e stazioni deserte dopo la fuga della notte [FOTO]

8 Marzo 2020 15:50

Coronavirus, Milano è deserta dopo la folle fuga della notte la città sembra blindata

Dopo la grande fuga della notte da parte degli emigrati che hanno preso d’assalto le stazioni per spostarsi prima della chiusura della Lombardia e di altre 14 province del nord per l’emergenza Coronavirus, Milano vive una Festa della Donna anomala e senza precedenti nella storia, la città è completamente deserta. Una parte dei locali del centro sono chiusi e alcuni hanno esposto un cartello in cui si chiarisce che è una chiusura temporanea. Altri, invece, hanno preferito restare aperti a pranzo ma fanno i conti con una bassissima affluenza ai tavoli. Anche lungo corso Garibaldi, una delle arterie della movida milanese, la maggior parte dei ristoranti ha pochissimi clienti. Alcuni commercianti hanno riferito di essere preoccupati per le disposizioni e per il clima di paura generale, e stanno valutando se aprire nei prossimi giorni.

Tra le scene mai viste prima, conseguenza del coronavirus, ci sono i clienti di bar e altri locali, come pizzerie da asporto, che entrano uno alla volta nell’esercizio. Il provvedimento emanato ieri dal governo prevede che “e’ a carico del gestore far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione”. Nei locali di dimensioni piu’ ridotte, inevitabile per i titolari chiedere agli avventori di entrare uno per ciascuno.

