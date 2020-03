26 migranti sbarcano a Lampedusa, dovranno restare in quarantena

13 Marzo 2020 10:32

26 migranti sbarcano a Lampedusa: resteranno in quarantena nel centro di accoglienza

26 migranti sono sbarcati a Lampedusa, fra loro ci sono anche 2 bambini e una donna. Vista l’emergenza coronavirus, il sindaco Totò Martello ha emesso un’ordinanza per porre in quarantena i migranti. I migranti dovranno stare nel centro di accoglienza e dovranno rispettare il divieto uscire. “Non vedo altre soluzioni possibili – ha detto il sindaco dell’isola – abbiamo il dovere di tutelare la salute pubblica. Nel corso della quarantena ciascuna delle persone ospitate nel Centro di accoglienza sarà monitorata dal punto di vista sanitario”. L’ultimo sbarco sull’isola risale al 18 febbraio scorso, quando la Guardia costiera bloccò dieci tunisini che camminavano lungo il molo Favaloro. Sull’isola non ci sono casi di coronavirus.

