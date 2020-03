Migranti: Salvini, ‘in Grecia battono mani a polizia, io sotto processo’

5 Marzo 2020 20:31

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Spari, arpioni… immagini mai viste in Italia per fortuna ma lì battono le mani alla polizia greca che difende i confini. Io ho un giudizio la settimana prossima perchè ho bloccato per 4 giorni uno sbarco”. Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta.

