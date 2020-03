Migranti: Pd, ‘domani governo chieda cessate fuoco Siria e fermezza su Turchia’

5 Marzo 2020 18:19

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “La crisi migratoria al confine greco-turco non può farci dimenticare che tutto ha origine in quello che sta succedendo ad Idlib in questi giorni, dove gli scontri tra le forze di Assad e le forze filo-turche stanno causando una delle più gravi crisi umanitarie degli ultimi anni”. Lo dicono in una nota il deputato e responsabile esteri del Pd Emanuele Fiano insieme ai capigruppo dem in commissione esteri alla Camera e al Senato, Lia Quartapelle e Alessandro Alfieri.

“Domani -chiedono i dem- l’Italia prenda una posizione netta in sede di Consiglio Affari Esteri, chiedendo che ci sia un immediato cessate il fuoco a Idlib, che l’UE mantenga una linea severa nei confronti della Turchia per il suo indiscriminato uso dei profughi a fini politici, e che si attivi per azioni di solidarietà, come già stabilito ieri in sede di riunione dei Ministri dell’Interno UE, e sostegno alla Grecia nella gestione della crisi. L’obiettivo primario è quello di tutelare i civili: non possiamo permettere che il cinismo di Erdogan e le violenze di Assad precipitino ancora di più la Siria nel caos”.

