Migranti, Cristallo: “basta alle violenze al confine tra Grecia e Turchia”

4 Marzo 2020 18:55

Migranti, Cristallo: “a pagare il prezzo più alto di quel che succede al confine tra Grecia e Turchia sono uomini, donne e bambini innocenti”

“A pagare il prezzo più alto di quel che succede al confine tra Grecia e Turchia sono uomini, donne e bambini innocenti. Nel nostro piccolo, vi chiediamo di reagire partecipando a una piccola campagna: pubblicate una foto di una vostra mano alzata taggando la pagina “6000 sardine” e con l’hashtag #restiamoumani“. E’ quanto scrive su facebook Jasmine Cristallo, referente delle Sardine in Calabria. “Alzare le mani non significa soltanto arrendersi, ma può anche voler dire basta. E noi diciamo basta a odio, ostilità, violenza e intolleranza – prosegue- diciamo basta alla paura, anche se tutti noi a volte la abbiamo. Sconfiggetela e superatela, ogni giorno, con l’amore e la conoscenza. Diciamo a tutti che noi non restiamo indifferenti a questo orrore”, conclude.

