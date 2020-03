Microsoft: Bill Gates si dimette da Cda, dedicherà più tempo a filantropia**

13 Marzo 2020 22:33

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – Il cofondatore di Microsoft Bill Gates lascia il Cda della società. Lo rende noto il colosso di Redmont in un comunicato precisando che Bill Gates dedicherà più tempo alle attività filantropiche. Continuerà ad essere presente come consulente tecnologico per il Ceo Satya Nadella.

Valuta questo articolo