Meteo: in Lombardia ‘inverno’ fino a sabato

25 Marzo 2020 12:39

Milano, 25 mar. (Adnkronos) – Le temperature invernali di questi ultimi giorni in Lombardia continueranno almeno fino a sabato, secondo il bollettino meteo dell’Arpa. “Una vasta circolazione depressionaria interessa il bacino del Mediterraneo. Sulla regione correnti orientali molto fredde fino a giovedì, da venerdì via via più miti apportano condizioni di variabilità con precipitazioni poco probabili e al più deboli”, spiegano le previsioni.

Tra sabato e domenica è atteso “un temporaneo aumento della pressione prima del sopraggiungere di una depressione nordatlantica nella giornata di lunedì”. Domani in pianura minime comprese tra -2 e 3 gradi, massime comprese tra 8 e 10 gradi. Venerdì, ancora minime intorno a 3 gradi e massime a 15.

