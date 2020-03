Previsioni Meteo per il weekend: domenica sera inizia l’irruzione fredda in tutt’Italia [DETTAGLI]

21 Marzo 2020 17:55

Previsioni Meteo per il weekend: graduale peggioramento, Domenica sera inizia l’irruzione fredda

Previsioni Meteo – E’ attesa per domenica sera l’irruzione fredda su tutta Italia. Da oggi si può notare un graduale peggioramento. Su MeteoWeb, il meteorologo Antonio Iannella, scrive: “nel pomeriggio di oggi sono attesi addensamenti importanti, soprattutto su Sicilia e, in serata, al Nordest. Nello specifico ci attendiamo piogge sulle aree centro occidentali della regione, tra Palermitano, Trapanese, Agrigentino, Caltanissetta, Ragusano e anche Ennese, con rovesci più intensi su area Caltanissetta, Enna e Nicosia. In serata, piogge sparse e rovesci andrebbero concentrandosi sui settori centro-settentrionali della Regione, specie tra Palermitano e Messinese, anche Nord Ennese e Nord Catanese. Sempre in serata possibili piogge deboli al Sud della Calabria, specie sul Reggino”.

“Per la giornata di domani –prosegue Iannella- piogge e rovesci sparsi al Centro Sud con fenomeni alternati anche a fasi asciutte e magari con schiarite soleggiate. Possibili addensamenti maggiori e rovesci più insistenti sono attesi sul Lazio, localmente al Sud tra la Lucania e la Calabria. Per quanto riguarda le temperature, nella sera di domenica ci sarebbe un primo repentino calo sulle regioni centro orientali del Nord e sul medio-alto Adriatico, per l’avvio dell’eruzione fredda continentale”, conclude.

Valuta questo articolo