Meteo, giornata di caldo nell’Italia blindata per il Coronavirus: picchi di +27°C in Calabria e Sicilia

13 Marzo 2020 22:40

Meteo, Venerdì 13 Marzo di gran caldo nell’Italia blindata per il Coronavirus: si sono registrati picchi di +27°C in Calabria e Sicilia

Meteo – E’ stata una giornata di gran caldo oggi, venerdì 13 marzo, in un’Italia blindata a causa del Coronavirus. Su MeteoWeb, il meteorologo Antonio Iannella, scrive: “è stata una giornata di caldo anomalo sulle regioni meridionali. I valori sono stati un pò ovunque sopra la media, di qualche grado sui settori alpini, via via più grandi sulle regioni settentrionali e del centro, con +4/+7°C oltre la norma, fino a +8/+9/+10 e persino 13°C oltre la norma verso le regioni meridionali. Oggi pomeriggio le punte massime hanno raggiunto un max di+18/+20°C sulle pianure del Nord, ai +22/+24/+25°C ricorrenti sulle aree centro meridionali e insulari, fino alle punte di +25/27°C sul Foggiano e sulla Sicilia, occasionalmente sulle pianure interne ioniche calabresi”.

