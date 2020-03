13 Marzo 2020 17:45

Affacciati alla finestra Messina Mia: flash mob patriottico per reagire all’emergenza coronavirus. Tutti alla finestra a cantare l’Inno d’Italia

In piena emergenza coronavirus, anche Messina si unisce in un abbraccio ideale al resto d’Italia. Questa sera i messinesi apriranno le finestre delle loro case per dare vita a un flashmob patriottico. Un modo per farsi sentire e sentirsi uniti in questa guerra contro il coronavirus. L’appuntamento è alle 18: tutti alla finestra a cantare l’Inno d’Italia. .

Valuta questo articolo