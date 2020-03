A Messina una via o una piazza intitolata a Bianca Di Stefano, giovane vittima dell’asfalto

3 Marzo 2020 17:53

Il consiglio comunale di Messina approva l’atto di indirizzo del consigliere Gioveni. Bianca Di Stefano perse la vita il 30 maggio del 2003 sul viale Europa a causa di un tir

Nella seduta di oggi pomeriggio il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo presentato dal consigliere comunale Libero Gioveni relativo alla proposta di intitolazione di una via, piazza, slargo o monumento cittadino alla memoria di Bianca Di Stefano, la giovane vittima che nell’ormai lontano 30 maggio 2003 perse tragicamente la vita sul viale Europa a causa di un tir.

Gioveni esprime soddisfazione ringraziando l’Aula per un voto “che non deve rappresentare solo un modo per ricordare per la povera Bianca, ma anche e soprattutto un segnale forte affinché si attenzioni con maggiore scrupolosità la piaga dell’oppressione dei mezzi pesanti in città, che purtroppo non sempre riesce ad esse

re contenuta nel rispetto dell’ordinanza vigente”.

