Messina scommette sul turismo, parte la corsa per rendere bella e attrattiva la città dello Stretto: in arrivo 7500 turisti al porto

3 Marzo 2020

Su disposizione del Sindaco Cateno De Luca si sono riuniti oggi a Palazzo Zanca la Giunta Municipale e i presidenti delle società partecipate per definire le azioni da porre in essere in vista dell’imminente avvio della stagione turistica e crocieristica. Ogni Assessore e Presidente delle società partecipate, secondo la propria delega e competenza, darà il proprio contributo per rendere la città di Messina accogliente, pulita e dotata di servizi.

A tal fine sono stati previsti tre infopoint a Palazzo Weigert, Palazzo dei Leoni e Cristo Re, e in previsione uno a Piazza Cairoli e un altro a Torre Faro; un regolamento per gli spazi per l’offerta di servizi turistici, affinché si disciplini dove saranno collocati vari stand, l’offerta di tour, visite guidate, escursioni e anche la sistemazione delle carrozze, garantendo i punti luce, acqua e ombra; la realizzazione di una card integrata che si chiamerà “Visit Me”, il cui acquisto consentirà al turista l’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto che saranno messi a disposizione dal trasporto pubblico locale, ma anche di bici, motorini e auto elettriche, una serie di sconti con gli esercizi commerciali che saranno convenzionati con l’iniziativa della card “Visit Me”.

Saranno realizzati segnaletica e cartelloni dotati del dispositivo QR Code in modo tale che il turista, inquadrando il codice, riceverà informazioni in tempo reale sul monumento che sta visitando o sul percorso compiuto.

Si garantiranno tragitti puliti con accessibilità per i portatori di handicap in modo tale da eliminare le barriere architettoniche, che talvolta frenano i turisti e non consentono di completare i percorsi. Sarà anche avviata l’azione di monitoraggio della tassa di soggiorno incrociando i dati anche con la Questura relativi alle denunce dei soggiorni negli alberghi e nelle attività recettive e si procederà alla realizzazione di percorsi naturalistici sulla Riserva naturale dei Laghi di Ganzirri, offrendo ai turisti la possibilità di fare gite nelle barche o nelle carrozze, utilizzando queste ultime quindi non solo nel centro storico, ma anche nella zona nord della città. Sarà pronto anche il nuovo sito Agorà dedicato al turismo con una serie di informazioni scaricabili su un’APP. Il turista potrà anche scegliere uno dei cinque percorsi previsti dalle cartine distribuite al terminal e negli infopoint.

“Ci stiamo preparando per il prossimo lunedì 30 marzo – hanno dichiarato gli Assessori della Giunta De Luca – all’arrivo di un’importante nave della MSC, che insieme ad altre due unità navali, porterà complessivamente in città 7.500 persone”.

“Per la prima volta – ha aggiunto l’Assessore Caruso – un’intera Amministrazione comunale e le società partecipate lavorano insieme al fine di offrire un’accoglienza degna della città di Messina per la nuova stagione turistica e crocieristica”. “Il progetto Agorà – ha concluso l’Assessore Previti – è in assoluta sinergia con quanto programmato nell’ambito del Pon Metro Asse 1 ed è un laboratorio virtuale che leggerà attraverso mappe interattive quanto di magnifico la Città offra ai turisti e ai residenti nell’ottica del patrimonio culturale, enogastronomico, artistico. Noi, entro la fine del mese, renderemo visibile alla cittadinanza questo laboratorio virtuale, partecipato da tutti, che si chiamerà Agorà e grazie alla sinergia con l’Assessore Caruso abbiamo riempito di contenuti straordinari quella che è la nostra offerta, mettendo in rete itinerari mai sfruttati. Finalmente Messina ha una chiave di lettera diversa dal solito che renderà merito al suo patrimonio straordinario fino ad adesso poco conosciuto”.

Le aree interessate al decoro urbano sono Passeggiata a Mare, le vie Vittorio Emanuele e Garibaldi (Prefettura – piazza Cairoli), le piazze Unione Europea, Cairoli, Duomo e Cavallotti; via Consolato del Mare, Piazza Antonello, via Sant’Agostino, Piazza Basicò (Fontana Falconieri); via Dina e Clarenza, Montalto, Circonvallazione, Cristo Re; Piazza Basicò, via Rocca Guelfonia, via delle Carceri, PalaTracuzzi, Cristo Re; Piazza Cairoli, via Tommaso Cannizzaro, Corso Cavour, Duomo e via I Settembre. Saranno attenzionati quindi nel centro storico, nell’area compresa tra la Passeggiata a Mare e Piazza Cairoli, l’illuminazione, la distribuzione di acqua potabile, l’arredo urbano, la pulizia, i mezzi di trasporto e altri servizi.

