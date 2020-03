Emergenza coronavirus a Messina: l’Asp noleggia sei letti per la terapia intensiva e acquista 4 barelle di alto biocontenimento

20 Marzo 2020 15:06

6 letti di terapia intensiva andranno al “Covid Hospital” di Barcellona Pozzo di Gotto, 4 barelle di alto biocontenimento saranno destinate agli Ospedali di Milazzo, Taormina, Lipari e Patti

Prosegue all’ASP di Messina l’approvvigionamento della tecnologia sanitaria per consentire la migliore risposta possibile all’emergenza Coronavirus.

Sono stati noleggiati, per una spesa di circa settantamila euro + iva, 6 letti di terapia intensiva di ultima generazione che saranno destinati al “Covid Hospital” di Barcellona Pozzo di Gotto e permetteranno non appena arriveranno i monitor, i ventilatori e le pompe di infusione di avere 6 nuovi posti letto di rianimazione per tutto il territorio, che si aggiungono a quelli già esistenti negli ospedali di Taormina, Milazzo e Patti.

Inoltre per assicurare la massima sicurezza nel trasporto di persone eventualmente contagiate e garantire l’incolumità del proprio personale sanitario l’ASP di Messina con una spesa di circa 79.000 euro + iva ha acquistato 4 barelle di alto biocontenimento da destinare agli Ospedali di Milazzo, Taormina, Lipari e Patti, che saranno consegnate nei prossimi giorni.

