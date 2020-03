Messina, tentata rapina alla farmacia del Popolo sul viale Giostra: caccia al malvivente

3 Marzo 2020 20:54

Paura a Messina. Il personale della farmacia alla vista dell’uomo ha immediatamente bloccato le porte d’accesso. L’uomo aveva il volto travisato, sul posto gli agenti di Polizia

Paura questa sera a Messina. Un uomo col volto travisato avrebbe tentato di fare irruzione presso la farmacia Del Popolo sul viale Giostra. Il personale della farmacia, che già in passato ha subito diversi assalti da parte di malviventi, accortosi dell’uomo ha immediatamente bloccato le porte d’accesso. Il malvivente si è dato alla fuga e si sarebbe poi recato in un laboratorio d’analisi di via Manzoni, dove avrebbe tentato una nuova rapina. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno acquisito le immagini degli impianti di videoserveglianza per risalire all’identità dell’uomo.

