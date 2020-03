Coronavirus, a Messina la solidarietà non va in vacanza: al via la raccolta alimentare, Croce Rossa in prima linea nei supermercati Despar

18 Marzo 2020 17:59

La Croce Rossa raccoglierà i prodotti che verranno assegnati alle famiglie bisognose. Despar Messina donerà il corrispettivo in denaro al Policlinico

Da giovedì 19 marzo a mercoledì 1° aprile 2020, col supporto della Croce Rossa, nei punti vendita Despar di Messina e provincia si svolgerà la raccolta alimentare per i bisognosi, nell’ambito della campagna “Aiutiamo insieme”. Si tratta di un’iniziativa del Gruppo Fiorino, che donerà al Policlinico di Messina un pari importo degli alimenti raccolti nei punti vendita. Croce Rossa raccoglierà i prodotti che verranno assegnati alle famiglie bisognose. In un momento così delicato, anche per le misure restrittive messe in atto per combattere la pandemia del Coronavirus e alle difficoltà scaturenti per la gestione della vita quotidiana, è da apprezzare ogni iniziativa che serva ad assicurare un aiuto alle persone deboli e a coloro che navigano in difficoltà economiche. La chiusura di attività varie nel settore della ristorazione ha fatto venir meno un cospicuo contributo di beni e prodotti a favore del Comitato della Croce Rossa di Messina, che provvede a distribuirli nel corso della settimana con le attività delle Unità di Strada (UDS) e periodicamente alle famiglie e agli anziani che si trovano in particolari situazioni di indigenza.

“Con tutte le conseguenze che questa situazione può comportare per gli interessati- si legge in una nota della Croce Rossa- Non è da nascondere che la soddisfazione per aver potuto corrispondere a una richiesta di consegna a domicilio delle necessarie medicine e/o della spesa alle persone con mobilità limitata, di aver potuto offrire il proprio contributo fattivo nelle operazioni di presidio sanitario nei vari snodi di accesso e di partenza della città, a volte questa venga sminuita o azzerata nel momento in cui non risulta possibile accogliere la richiesta avanzata con dignitosa discrezione da qualche anziano in difficoltà, che ha bisogno di una busta di latte o un pacco di biscotti. Beni di prima necessità per la sopravvivenza.

Arriva, quindi, particolarmente gradita l’iniziativa del Gruppo Fiorino, a conferma della generosità e della non comune sensibilità del management, che da giovedì 19 marzo a mercoledì 1° aprile ha lanciato la raccolta alimentare per chi ha di bisogno “Aiutiamo insieme”. E lo scopo è ben evidenziato nella brochure predisposta dal Gruppo, laddove viene “Considerata l’attuale situazione di emergenza Coronavirus e le relative misure per il suo contenimento” l’esistenza di “un mondo di persone in difficoltà che ancor più oggi si troveranno in una situazione più complessa da affrontare”. Spiegando anche che una raccolta alimentare con il sostegno dei Volontari della Croce Rossa, potesse essere un supporto da offrire, “anche a nome di tutti i ns Clienti”. Oltre la barriera casse, pertanto, verrà sistemato un contenitore personalizzato con il materiale grafico studiato per questa campagna di solidarietà. Il cliente vi potrà inserire uno o più prodotti, possibilmente alimentari e a lunga conservazione. Il raccolto verrà ritirato dai volontari della Croce Rossa, per essere distribuito alle persone e gruppi familiari attraverso i propri canali. Il gruppo Fiorino, socio storico di Despar Italia, inoltre, a fine campagna, farà una donazione al Policlinico G.Martino di Messina, con un assegno dell’importo pari al valore dei beni acquistati dai propri clienti e donati alla Croce Rossa.

Valuta questo articolo