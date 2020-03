Messina, il sindaco De Luca fornisce i dettagli sul primo caso di Coronavirus in città: “è tutto sotto controllo”

7 Marzo 2020 12:33

Messina, il Sindaco De Luca fornisce i dettagli sul primo caso di Coronavirus in città e invita i cittadini a mantenere la calma

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ha pubblicato su facebook alcuni dettagli sul primo caso di Coronavirus a Messina, tranquillizzando la popolazione. Ecco le parole del primo cittadino: “PRIMO CASO DI CORONAVIRUS ACCERTATO A MESSINA: tutto sotto controllo! Da ieri sera Abbiamo seguito con ASP e Prefettura l’evoluzione di questo professore universitario in pensione che ha contratto il CORONAVIRUS mediante suo figlio proveniente dall’estero. Stanotte sono scattate tutte le misure di salvaguardia anche in relazione alla stretta cerchia di persone frequentato da questo malcapitato che per fortuna riguarda solo i familiari. La rete di monitoraggio e di pronto intervento che è stata messa in campo con Asp e Prefettura funziona ed è’ efficiente. RIBADISCO LA NECESSITÀ DI APPLICARE TUTTE LE CAUTELE CONSIGLIATE DALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. DIFFONDIAMO E CONDIVIDIAMO QUESTO MESSAGGIO PER CORTESIA!”.

