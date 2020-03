Coronavirus, prosegue la sanificazione delle strade di Messina: stanotte interventi nella zona nord

17 Marzo 2020 12:13

Continuano gli interventi di sanificazione delle strade e delle piazze di Messina: stanotte toccherà alla zona nord

In attuazione delle misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio cittadino di Messina, continua il servizio straordinario di sanificazione delle reti viabili cittadine e piazze disposto dal Sindaco, con ordinanza n. 62 dello scorso venerdì 13 marzo. Gli interventi di disinfezione, realizzati dalla MessinaServizi Bene Comune, saranno ripetuti per altri due cicli. Il calendario della prima fase di attività prevede oggi, martedì 17, dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Nord; domani, mercoledì 18, dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Nord; giovedì 19, dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Sud; e venerdì 20, dalle 22 alle prime ore dell’alba: Area Sud. Tutti i mercati coperti cittadini sono sanificati quotidianamente, già da due settimane, e lo saranno fino ad emergenza cessata.

