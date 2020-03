Sicurezza e prevenzione, cosa fare in caso di terremoto? Torna Messina Risk SIS.MA, al via gli incontri nelle scuole

4 Marzo 2020 15:42

Prenderà il via dal prossimo 20 aprile e si concluderà il 25, la XI edizione della “Settimana della Sicurezza” – Esercitazioni di Protezione Civile “Messina Risk SIS.MA. 2020”. L’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e l’esperto del Sindaco per le Attività di Protezione Civile Antonio Rizzo, nei giorni scorsi nella Sala Ovale di Palazzo Zanca hanno incontrato i responsabili della sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado della Città di Messina per organizzare il programma delle simulazioni da svolgere secondo il modello di intervento per rischio sismico e maremoto previsto per la manifestazione “Messina Risk Sis.Ma. 2020”, attraverso attività di formazione ed informazione rivolte sia ai docenti, studenti e personale Ata, che alle famiglie. Lo scopo degli incontri, che si organizzeranno nelle scuole, sarà quello di informare in maniera più diffusa tutta la popolazione sui corretti comportamenti e sulle buone pratiche di autogestione nelle situazioni di macro emergenze al fine di rendere, come previsto dal nuovo Codice della Protezione Civile, una “cittadinanza attiva”. All’incontro hanno partecipato i dirigenti e rappresentanti delle scuole I.C.S. D’Acquisto, Manzoni, Luciani, XI Gravitelli, San Francesco di Paola, Pascoli – Crispi, Verona Trento, Mazzini – Gallo, Paino – Passamonte, La Pira, Gentiluomo, Paradiso, Vittorini, S. Margherita, Giovanni XXIII, Leopardi, Mazzini, Catalfamo, I.I.S. Antonello e Jaci. Altre scuole hanno dato la loro disponibilità e saranno inserite nel programma degli eventi.

