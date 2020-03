Messina, QuiConviene supermercati al fianco dei cittadini più in difficoltà: ecco l’iniziativa “Carrello Solidale”

28 Marzo 2020 23:24

Si chiama “Carrello Solidale” ed è l’iniziativa della catena di supermercati QuiConviene: il Comune di Messina e la Protezione Civile aiuteranno i cittadini meno fortunati

L’emergenza Coronavirus ha messo spalle al muro tanti cittadini, per qualcuno è diventato difficoltoso andare avanti senza un lavoro. E’ in questo momento che l’iniziativa di QuiConviene Supermercati e Ils Discount, può veramente dare una grossa mano alla popolazione più debole: in collaborazione fra il Comune di Messina, è nata l’idea del “Carrello Solidale”. L’idea consiste nel comprare qualcosa in più (generi alimentari essenziali) e lasciare ciò che si vuole donare nella “Spesa Sospesa”; ci penserà poi la Protezione Civile comunale a distribuire il cibo alle famiglie che ne hanno davvero bisogno. L’iniziativa è già attiva nei 13 punti vendita situati a Messina e anche in altri comuni, come Sant’Agata Militello e Villafranca.

