Messina, porta a porta: “Cosa sta succedendo a Pezzolo? La raccolta si sta svolgendo regolarmente?”

5 Marzo 2020 14:31

I dubbi del consigliere comunale del M5s Mangano, che chiede spiegazioni sui cassonetti dislocati nei giorni scorsi nel villaggio della zona sud di Messina

“L’ Amministrazione comunale è a conoscenza di quanto sta avvenendo a Pezzolo in merito alla raccolta differenziata porta a porta?“. Parole del consigliere del M5s Paolo Mangano, autore di un’interrogazione con risposta scritta sul servizio di gestione dei rifiuti nel villaggio della zona sud di Messina.

“Da diversi giorni, nelle Vie Cavalieri e Comunale sono stati posizionati diversi carrellati per la raccolta dei rifiuti che oltretutto ingombrano oltremodo la sede stradale. Visto il relativo regolamento comunale che disciplina i sistemi di raccolta e il conferimento differenziato dei rifiuti, mi chiedo se le disposizioni di spostare i cassonetti siano state adottate dalla Messina Servizi Spa e se la stessa società stia regolarmente svolgendo la raccolta differenziata porta a porta nel villaggio“, spiega il consigliere, che si rivolge al sindaco Cateno De Luca per sapere quando il servizio di raccolta differenziata sarà attivo nelle restanti zone del territorio comunale e per prendere visione della documentazione attestante le quantità dei rifiuti smaltiti in discarica, distinti per tipologia.

